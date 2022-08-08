Организаторы озвучили призовой фонд Парижского полумарафона

Фото: Минспорта Челябинской области

20 августа в Челябинской области состоится VI Парижский полумарафон. Победители и призеры на каждой дистанции получат денежные призовые. Отдельно будут отмечены жители Нагайбакского района.

В Парижском полумарафоне смогут принять участие 2100 человек в 7 дисциплинах: 5 беговых дистанциях, скандинавской ходьбе и велозаезде.

Денежными призами будут отмечены абсолютные победители и призеры среди мужчин и женщин на дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 км, 1 км, велозаезде и скандинавской ходьбе, а также – в каждой возрастной группе в беговых дисциплинах. Отдельно будут награждены участники из Нагайбакского района в абсолютном зачете на 21,1 км и 10 км. Специальная номинация учреждена депутатом Законодательного Собрания Челябинской области Константином Струковым для поддержки и развития спорта на селе.

Абсолютные победители среди мужчин и женщин на полумарафонской дистанции получат 80 тысяч рублей, за второе место – 50 тысяч рублей, за третье – 30 тысяч рублей.

Призовой фонд предоставлен главным партнёром Парижского полумарафона - компанией ЮГК и составляет более миллиона рублей.

Кроме того, всех участников ждет множество сюрпризов. При регистрации каждый получит свой стартовый пакет, в который войдет фирменная футболка и рюкзак. На финише все участники получат уникальную медаль, на которой изображена местная Эйфелева башня и своеобразный символ забега – гусь в кроссовках.

Зарегистрироваться на забег можно на официальном сайте Парижского полумарафона paris-running.ru.

Организаторы соревнования: Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, Фонд поддержки спорта Челябинской области, Федерация лёгкой атлетики Челябинской области. Партнеры мероприятия – «Южуралзолото Группа Компаний», компания «Ростелеком», компания «СИТНО», Спортмастер PRO, медиахолдинг «Первый областной», медиахолдинг «Комсомольская правда – Челябинск» и медиахолдинг «Гранада Пресс».