Женщине, убившей соседского той-терьера в Челябинске, назначили 200 часов обязательных работ

Женщина напала на той-терьера из-за конфликта с соседкой Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинске вынесли приговор женщине, которая убила соседского той-терьера. Все это случилось в прошлом октябре во дворе дома по улице Кыштымская. Челябинска не ладила со своей соседкой, и почему-то решила отыграться на ее питомце. Женщина пнула собачку, которая в итоге скончалась.

За такие выходки дамочке пришлось отвечать перед судом.

— Она признана виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье». Приговором суда виновной назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Кроме этого, женщина вылатит хозяйке 9 200 рублей за собачку и еще 5 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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