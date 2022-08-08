С крюком к Каспийскому морю: челябинцам предлагают пятичасовой полет в Казань

До Казани можно добраться за 1,5 часа. А можно и за пять с половиной
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В аэропорту Челябинска открывают прямое авиасообщение с Владикавказом и новые рейсы в Казань. Как сообщает Hornews.com, самолеты в оба город отправятся уже во вторник 9 августа.
Полеты будет выполнять авиакомпания «ЮВТ-Аэро». Пока что рейсы расписаны до конца октября.
В Казань из Челябинска можно будет улетать по вторникам, пятницам и воскресеньям. Рейсы во Владикавказ будут отправлять по вторникам и пятницам.
Причем, если полет до Владикавказа займет около трех часов в оба дня, то длительность путешествия в Казань будет варьироваться.
В пятницу или воскресенье добраться до столицы Татарстана челябинцы смогут всего за полтора часа. А вот вторничный рейс в Казань длится целых 5 часов 35 минут! По дороге самолет совершает техническую остановку в Астрахани. Технические остановки обычно делают для дозаправки или профилактического осмотра оборудования. Пока техники работают, пассажирам приходится терпеливо ждать продолжения полета.
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