Дышать легче не станет: окутавший Челябинск дым продолжит сгущаться, повлияли пожары и антициклон

Челябинцам минимум до среды придется дышать гарью и выхлопами Фото: Андрей АБРАМОВ

Челябинцы 8 августа снова жалуются на смог и резкий запах гари. В городе сразу на несколько дней ввели режим НМУ. В минэкологии сообщают, что к обычному смогу добавился дым от лесных пожаров и предупреждают, что ситуация вскоре может ухудшиться.

Режим неблагоприятных условий объявили в Челябинске еще с 5 августа. Он продлится по меньшей мере до 19:00 10 августа.

Зависший над Челябинской областью антициклон ослабил ветер, из-за этого вредные вещества почти не рассеиваются. По данным единой системы слежения за качеством воздуха, уровень загрязнения в Челябинске с 5 августа резко возрос. Повысилась концентрация в атмосфере оксида углерода, оксида азота, сероводорода, бензола и хлорбензола, а также микрочастиц.

В региональном министерстве экологии сообщают, что до Челябинской области дошел дым от природных пожаров на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Это заметно по спутниковым снимкам. В ХМАО уже ввели режим чрезвычайной ситуации.

— При сохранении существующих метеорологических условий и с учетом прогноза возможно дальнейшее распространение продуктов горения от очагов, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе, на территорию Челябинской области, — предупредили в минэкологии.

Напомним, вместе с удушливым смогом челябинцам в ближайшие дни придется терпеть сильную жару.

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