Правительство предложило пересмотреть акцизы на жидкую сталь

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Акцизы на жидкую сталь для российских металлургов будут пересмотрены. Как сообщает паблик о жизни региона «Челябушка», корректировку накануне анонсировали на федеральном совещании по развитию отрасли. Таков результат обсуждения проблемы на всех ветвях власти — командой челябинского губернатора, Совета Федерации, Минпромторга, Госсовета при президенте, правительства.

Снизить налоговую нагрузку предполагается из-за падения доли экспорта (20% по сравнению с началом года; мощности, например, у ММК заняты на 62%, у «Северстали» — на 72%).

Кроме того, поставлена задача за счёт новых транспортных коридоров сократить металлургам расходы на логистику и занять их внутренними заказами: от модульного жилищного строительства, модернизации ЖКХ, реализации дорожных проектов, сооружения газопроводов до восстановления Донбасса. Словом, посвюду, где нужен металл.

— Рынок лома чёрных металлов уже насыщен, а за самообеспечение страны хромовым сырьём ответственен наш ЧЭМК с крупнейшим проектом освоения месторождений в Пермском крае и на Полярном Урале, — добавляют авторы канала. — Также должен быть создан механизм закупки продукции металлургических предприятий в госрезерв ради интервенций при инфляции. Всё это будет прописано в стратегии развития отрасли, которую утвердят осенью.