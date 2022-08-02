Проект зелёного пояса в Челябинске прошел публичные слушания

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Челябинск вплотную приближается к созданию собственного «зелёного пояса»: проект преодолел публичные слушания, дискуссии в областной Общественной палате и вот теперь ходатайство на изучении в конечной инстанции, Законодательном Собрании, пишет телеграм-канал «Челябушка».

Под «пояс» попадут городские территории, зоны соседних районов, боры и леса — в чётко очерченных границах под запретом окажутся вырубка и стройки.

— Неудивительно, что с поступлением бумаг к депутатам усилился поток позитивных комментариев по поводу идеи от первых лиц региона и экспертов. Плюс один привлекательный проект в экологической повестке — борьба за чистый воздух это ведь не только работа с промышленными загрязнителями, — рассуждают авторы паблика. — Тем более, когда в самом Челябинске ощутимый дефицит зелени, чему поспособствовали, в частности, «дорожная революция» и расширение «каменных джунглей».