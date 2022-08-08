Смог в Челябинске продержится до среды

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Смог в Челябинске в этот раз основательно подзадержался — с четверга в городе висит сизое облако с едким запахом при неблагоприятном направлении ветра и так будет до среды. Привычное дело — местные лаборатории мониторинга фиксируют превышение пределов по опасным компонентам, пишет новостной канал «Челябушка».

— И хотя экологи настаивают, что сюда просто добрался дым от горения свердловских торфяников да югорских лесных пожаров, всех собак у нас принято спускать на промышленников (к транспортникам тоже уже не подберёшься — большинство автобусов в южноуральской столице экологически чистые), — добавляют авторы паблика. — А в этой ситуации, как показывает практика, достаточно собрать совещание профильного ведомства с руководством заводов и централизованно отказаться от лишних выбросов без давления в виде рейдов и угроз штрафами. К примеру, когда Якутия была в огне годом ранее и ветер гнал дым на Урал, ключевые загрязнители Челябинска снизили их на 20-40%.