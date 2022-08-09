Банковские накопления челябинцев выросли до 516 млрд рублей

Лучше доходы по накоплениям в УрФО только в Свердловской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Челябинцы хранят в банках 516 млрд рублей накоплений в виде вкладов. Как уточнили в пресс-службе Банка России, таким образом, регион стал вторым в Уральском федеральном округе по размеру вкладов.

— По объему вложений жителей первое место в УрФО занимает Свердловская область — 828 млрд рублей. Далее следуют Челябинская область — 516 млрд. ХМАО—Югра — 429 млрд рублей, — указали в Банке России.

Интересно то, что сумма накоплений челябицев стала выше, чем прошлом году. Она выше прошлогодних показателей на 5 процентов. По мнению банка, это обусловлено повышением ставок и увеличением социальных выплат.

Деньги челябинцам скоро могут понадобиться — уже с завтрашнего дня, 10 августа, в Челябинске вырастет стоимость проезда в общественом транспорте. Чтобы сэкономить, напоминаем, где можно будет купить и пополнять транспортные карты, чтобы ездить по городу дешевле.

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