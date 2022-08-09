В Златоусте проведут капремонт исторических зданий

Фото: пресс-служба Златоустовского городского округа

В Златоусте идет подготовка к капремонту двух домов на улице Карла Маркса. Ранее объекты поручил восстановить губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— Улица Карла Маркса — историческая часть города, очень важно сохранить ее красивейшую архитектуру. Домам вернут такой же облик, какими они были в 50-х годах. Все работы необходимо завершить в 2024 году, — цитирует пресс-служба мэрии главу города Максима Пекарского.

Планируется, что будут полностью восстановлены кровли, фасады и фундаменты зданий. На объекты уже определены подрядчики. Кроме денег из городских средств, на капремонт было дополнительно выделено 100 миллионов рублей из областного бюджета.

Напомним, что в Копейске завершили строительство проблемного 120-квартирного дома, который оставался недостроенным с 2019 года. Свои квартиры получили 70 дольщиков.

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