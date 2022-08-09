В Челябинской области снова закрепилась жаркая погода

До конца рабочей недели будет держаться 30-градусная жара Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области до конца рабочей недели температура будет держаться выше 30 градусов тепла. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра.

— 9 и 10 августа в Челябинской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. В среднем, температура воздуха будет держаться в районе +31 — +34 градусов, — указано в прогнозе.

Погода смягчится только ближе к четвергу, 11 августа. В этот день по всему региону ожидаются кратковременные дожди. При этом, температура воздуха все равно будет высокой — столбик термометра будет превышать +34 градуса.

Погода также не играет на руку установившемуся смогу в Челябинске. В городе сразу на несколько дней ввели режим НМУ, а в минэкологии предупреждают, что ситуация вскоре может ухудшиться.

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