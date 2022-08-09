В Миассе сбили мальчика на самокате на пешеходном переходе

Фото: Инцидент Миасс / ВКонтакте
8 августа в Миассе машина сбила ребенка на самокате, который пытался пересечь проезжую часть. Об этом пишут пользователи соцсетей в группе «Инцидент Миасс».
— Сбили мальчика на пешеходном переходе. Ребенок ехал на самокате, выскочил на дорогу резко, а водитель не успел затормозить, — пишет автор поста и свидетель происшествия.
Как пишут пользователи, ребенок был госпитализирован в больницу. Сами читатели в итоге, переключились на обсуждение, кто же виноват в ДТП — выехавший на дорогу мальчик или не успевший затормозить водитель.
Более трагичное ДТП произошло вчера в Кыштыме. Местный водитель грузовика сбил на пешеходном переходе 92-летнего пенсионера, который впоследствии скончался в больнице от полученных травм.
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