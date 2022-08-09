Экстремальная жара: в Челябинской области температура поднимется до +34, будут грозы

С каждым днем в Челябинской области становится жарче Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинской области усиливается зной. Во вторник 9 августа воздух разогреется до +26, +31, а дальше станет еще жарче.

9 августа местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер слабый —всего 2-7 метров в секунду.

В среду 10 августа метеорологи ожидают +28, +33 градуса. Осадков не будет, а ветер не усилится.

В Четверг 11 августа снова возможны грозы и кратковременные дожди. Ветер слегка окрепнет: до 4-9 метров в секунду, а при отдельных порывах до 14 метров в секунду. При этом днем обещают +29, +34 градуса.

Жителям Челябинской области придется страдать не только из-за изнурительной жары, но и из-за смога. В Челябинске уже несколько дней не прекращается режим неблагоприятных метеоусловий. К выбросам машин и заводов прибавился дым от катастрофических пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе. В региональном министерстве экологии предупреждают, что в ближайшие дни ситуация может ухудшиться.

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