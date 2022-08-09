Попробуют сварить рельсы так, чтобы трамваи не трясло: в Челябинске переделают трамвайные пути на трех улицах

Трамваи опять изменят маршруты на время ремонта Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске в августе начнут ремонтировать трамвайные рельсы в Тракторозаводском и Ленинском районах. Работы планируют завершить в октябре.

За три месяца готовятся переложить рельсы на улице Новороссийской, участке улицы Дзержинского между улицами Гагарина и Многостаночников, а также на отрезке улицы Рождественского между перекрестками с автодорогой Меридиан и Копейским шоссе.

На всех трех улицах используют бетонные шпалы, а скреплять рельсы будут алюминотермитной сваркой. Как пояснили в ОГКУ «Организатор перевозок», таким образом рельсы попробуют сделать менее тряскими, чтобы пассажиров не подбрасывало на сиденьях, а новые вагоны подольше не ломались.

Схема: ОГКУ "Организатор перевозок Челябинской области"

Вдобавок отремонтировать собираются трамвайные переезды на перекрестке проспекта Победы и улицы Косарева, а также пересечении улицы Гагарина и Копейского шоссе.

На время ремонта автомобильное движение ограничат, а маршруты общественного транспорта изменят. Однако пока планы только прорабатывают. Об ограничениях и альтернативных схемах движения обещают сообщить позднее.

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