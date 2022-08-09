Блокбастеры и документалки: аналитики выяснили, как изменились кинопредпочтения южноуральцев в отпуске

Кадр из приключенческого фэнтези «Гримм»

Аналитики онлайн-кинотеатра KION от МТС оценили трафик южноуральских пользователей и статистику спроса на фильмы и сериалы в первую половину лета, и выяснили кинопредпочтения жителей Челябинской области на каникулах и в отпуске.

Так, лето 2022 года по сравнению с предыдущим отличается высоким спросом россиян на альтернативные виды досуга в связи с отменой активного зарубежного туризма. Наблюдается рост интереса к просмотру кино-сериального контента дома на больших экранах или с телефона на открытом воздухе или в пути. Жители страны летом чаще всего среди всего контента онлайн-кинотеатра KION выбирают обсуждаемые российские сериалы, новинки проката и семейные киноленты.

Сравнивая предпочтения южноуральцев с общероссийскими тенденциями, аналитики выяснили, что жители Челябинской области летом чаще других смотрят социальные драмы, в то время как жители других регионов России отдают предпочтение легким комедиям и семейным кинокартинам.

Кадр из сериала «Обоюдное согласие», реж. Валерия Гай Германика

Первое место в рейтинге российских сериалов жители, популярных у южноуральцев стал звездный сериал режиссера Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие» со Светланой Ивановой, Аллой Михеевой, Анной Снаткиной. Второе место в летнем кинопросмотре в Челябинской области заняла социальная драма режиссера Анны Пармас «Нереалити». Третье место жители Челябинской области отдали остросюжетному детективу с Линдой Лапиньш и Александром Горбатовым о нелюбви, которая убивает.

Среди зарубежных сериалов в первую половину лета южноуральцы чаще всего смотрели приключенческому фэнтези «Гримм», семейному мультфильму по мотивам книги Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней» и турецкую драматическую сагу о тайнах двух людей «Жестокий Стамбул».

Кадр из социальной драмы «Нереалити», реж. Анна Пармас

Также в список самых любимых фильмов лета у жителей Челябинской области вошла отечественная комедия «Непослушник», драма народного режиссера Сергея Бодрова ст. «Дышите свободно», боевик «Игра теней» с Лиамом Нисоном в главной роли и итальянское фэнтези «Отчаянные мстители».

Популярность документальных лент в летний период у жителей Южного Урала значительно возросла. Чаще всего жители региона смотрели ленту о творческом пути знаменитого музыканта «Баста. Суперигра», фильм о мифах и стереотипах вокруг чипизации «Чип внутри меня, а также документальную ленту Инны Блохиной «Она – океан».

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