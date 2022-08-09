Пытался с друзьями переплыть реку: в челябинской области утонул молодой мужчина

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Троицке Челябинской области погиб 21-летний мужчина. Он утонул в реке Увелька вечером 8 августа.

Молодой человек вместе с друзьями отдыхал на реке недалеко от городского частного сектора. Увелька в этом месте разливается не слишком широко, и троичане решили переплыть на другой берег. Но достигнув суши, недосчитались одного человека. Друзья принялись осматривать берег и нырять в поисках пропавшего, но его нигде не было видно. Тогда горожане поняли, что друг утонул. О гибели мужчины сообщили его родным, заявили в полицию.

Тело погибшего ищут до сих пор. Как рассказали в региональной поисково-спасательной службе, еще вечером реку обследовали с лодки с помощью крючьев-«кошек», но безрезультатно. Поиск затрудняют перепады глубины от 2 до 5 метров.

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