Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия9 августа 2022 4:40

Пытался с друзьями переплыть реку: в челябинской области утонул молодой мужчина

В Челябинской области 21-летний мужчина утонул, переплывая реку
Елена КОЛЧИНА
Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Троицке Челябинской области погиб 21-летний мужчина. Он утонул в реке Увелька вечером 8 августа.

Молодой человек вместе с друзьями отдыхал на реке недалеко от городского частного сектора. Увелька в этом месте разливается не слишком широко, и троичане решили переплыть на другой берег. Но достигнув суши, недосчитались одного человека. Друзья принялись осматривать берег и нырять в поисках пропавшего, но его нигде не было видно. Тогда горожане поняли, что друг утонул. О гибели мужчины сообщили его родным, заявили в полицию.

Тело погибшего ищут до сих пор. Как рассказали в региональной поисково-спасательной службе, еще вечером реку обследовали с лодки с помощью крючьев-«кошек», но безрезультатно. Поиск затрудняют перепады глубины от 2 до 5 метров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru