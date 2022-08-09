В ЦБ подсчитали, сколько денег держат жители Челябинской области в банках

За год объем вкладов вырос на 5% Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители Челябинской держат на счетах и вкладах в банках 516 млрд рублей. По объему сбережений регион занимает вторую строчку после Свердловской области. По данным регионального Банка России, общий объем накоплений жителей УрФО составляет 2,3 трлн рублей.

Как объяснил экономист Уральского ГУ Банка России Сергей Беляев, при волатильности на фондовом и валютном рынках жители выбирают вклады как привычный и безопасный способ хранения сбережений.

— Также рост банковских счетов частично объясняется увеличением социальных выплат – на детей с 1 мая, индексацией пенсий неработающим пенсионерам и увеличением размера прочих выплат после повышения МРОТ, – добавил он.

За год объем накоплений жителей Южного Урала вырос на 5%. Большая часть сбережений – в рублях, сумма вкладов в иностранной валюте уменьшилась на 40% - это исторический минимум с конца 2014 года.

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