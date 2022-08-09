В Челябинской области больше 2 тыс. человек болеют Covid-19

В Челябинской области уже больше 340 ыс. человек заболели коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

В Челябинской области за последний день зарегистрировали 232 новых случая коронавируса, в том числе 10 у школьников.

По данным регионального министерства здравоохранения к 9 августа, от Covid-19 лечатся 2 063 жителя Челябинской области.

За сутки один пациент умер от ковидной пневмонии.

За все время с начала пандемии коронавирус диагностировали уже у 340 307 южноуральцев.

Уровень заболеваемости сейчас вдвое выше, чем в конце мая, когда отменили масочный режим. Но в региональном правительстве заявили, что снова вводить санитарные ограничения пока не планируют. Зато в Челябинской области продолжают действовать бесплатные пункты вакцинации.

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