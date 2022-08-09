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Общество9 августа 2022 7:06

Деньги разрешат тратить на отдых: в Челябинской области увеличат размер материнского капитала

Региональный маткапитал в Челябинской области увеличат до 123 тысяч рублей
Елена КОЛЧИНА
На средства маткапитала можно будет купить путевку в детский лагерь

На средства маткапитала можно будет купить путевку в детский лагерь

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области увеличат региональный материнский капитал и расширят возможности его использовать. Законопроект по поручению губернатора Алексея Текслера разработан министерством социальных отношений и направлен в Законодательное собрание.

Родительская выплата с начала 2023 года увеличится на 14% — до 123 302 рублей. Кроме того, с 1 января средства маткапитала разрешат тратить на покупку путевок в детские санатории и оздоровительные лагеря.

Как уточнили в министерстве соцотношений Челябинской области, средства регионального материнского капитала уже можно тратить на образование детей, медицинские услуги, покупку, ремонт или строительство жилья, приобретение садового участка, покупку товаров для детей-инвалидов, подключение дома к отопительным сетям и водопроводу, ремонт электрооборудования или системы печного отопления.

Маткапитал в Челябинской области выдают при рождении третьего и последующих детей, если доход в семье — меньше 28 506 рублей на человека. В прошлом голу областной маткапитал получили родители 4 304 детей.

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