Ищут не юристов, а рекламщиков: на каких специалистов в Челябинске вырос спрос у работодателей

Почти на всех специалистов спрос вырос, но юристам не повезло Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинске за последний месяц вырос спрос на новых сотрудников. Количество вакансий в июле увеличилось в 23 из 28 профессиональных сфер, сообщает ИА «Уральский меридиан».

В целом Челябинск оказался на седьмом месте в России по росту спроса на работников. Открытых вакансий, по сравнению с июнем, стало больше на 4,5%. Для сравнения, в среднем по стране рост составил только 3,5%.

В июле Челябинские работодатель на 19% чаще начали искать специалистов по рекламе, маркетингу и связям с общественностью. На 17% увеличилось количество вакансий в сфере страхования. На 16,7% чаще пытаются нанять профессионалов в области автомобильного бизнеса, на 15% вырос спрос на домашний персонал.

При этом востребованность консультантов снизилась на 3%, а спрос на юристов упал на 11%.

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