Прокуратура просит ужесточить наказание для подельника бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева

Пашкова с Тефтелевым связывала не только работа. Экс-мэр крестил его дочь. Фото: Валерий Звонарев, Евгений Насыров

Прокуратура обжаловала приговор, который был вынесен подельнику бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева. Ранее суд приговорил экс-начальника управления капстроительства Евгения Пашкова к восьми годам лишения свободы, но этого гособвинению показалось мало. Сейчас прокурор просит увеличить срок наказания, а также выписать штраф на 75 млн рублей и лишить его права работать в органах власти на срок до 10 лет.

— По мнению прокуратуры, суд неправильно применил уголовный закон и назначил чрезмерно мягкое наказание, — объяснила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Напомним, Евгений Пашков вместе с бывшим мэром Челябинска Евгением Тефтелевым получил взятку от руководителя строительной компании Сергея Селищука. Тефтелев заключил досудебное соглашение, и в 2020 году его отправили в колонию строгого режима на три года и оштрафовали на 37,5 млн рублей. Однако, позже он добился перевода в колонию-поселение. Такая рокировка не понравилась прокуратуре, ведомство обжаловало решение и потребовало вернуть Тефтелева к строгому режиму, но суд оставил экс-мэра в более мягких условиях.

Пашков отказался сотрудничать со следствием. В апреле 2021 года его осудили на 8 лет, хотя прокуратура просила 11, и оштрафовали на 1,3 млн рублей. В сентябре выяснилось, что в деле есть нарушения, и поэтому приговор отменили.

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