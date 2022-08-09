В Магнитогорске мужчина разорвал показания свидетеля, надеясь переломить ход уголовного дела, но лишь увеличил себе срок наказания

Мужчина порвал протокол очной ставки со свидетелем, но от наказания это не спасло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магнитогорске Челябинской области вынесли приговор мужчине, который разорвал листок с показаниями свидетеля, надеясь переломить ход расследования уголовного дела. В октябре прошлого года его обвиняли по ч. 4 ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». В изолятор временного содержания пригласили свидетеля, который дал подробные показания против мужчины. Последнему такое не понравилось, он схватил протокол очной ставки и разорвал его.

За такую выходку на магнитогорца завели еще одно уголовное дело по ч. 2 ст. 294 УК РФ «Воспрепятствование производству предварительного расследования».

— Приговором суда ему назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По первому уголовному делу его тоже признали виновным, поэтому мужчина будет отбывать совокупное наказание, а именно 8 лет и 1 месяц лишения свободы в колонии строгого режима.

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