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Происшествия9 августа 2022 9:11

В Магнитогорске мужчина разорвал показания свидетеля, надеясь переломить ход уголовного дела, но лишь увеличил себе срок наказания

В Челябинской области вынесли приговор мужчине, который уничтожил показания свидетеля в надежде избежать наказания
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Мужчина порвал протокол очной ставки со свидетелем, но от наказания это не спасло

Мужчина порвал протокол очной ставки со свидетелем, но от наказания это не спасло

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магнитогорске Челябинской области вынесли приговор мужчине, который разорвал листок с показаниями свидетеля, надеясь переломить ход расследования уголовного дела. В октябре прошлого года его обвиняли по ч. 4 ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». В изолятор временного содержания пригласили свидетеля, который дал подробные показания против мужчины. Последнему такое не понравилось, он схватил протокол очной ставки и разорвал его.

За такую выходку на магнитогорца завели еще одно уголовное дело по ч. 2 ст. 294 УК РФ «Воспрепятствование производству предварительного расследования».

— Приговором суда ему назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По первому уголовному делу его тоже признали виновным, поэтому мужчина будет отбывать совокупное наказание, а именно 8 лет и 1 месяц лишения свободы в колонии строгого режима.

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