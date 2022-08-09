Смог сгущается: в минэкологии спрогнозировали, когда Челябинскую область покинет дым от пожаров в ХМАО

До пятницы дым продолжит наползать на Челябинскую область Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителям Челябинской области придется терпеть запах гари до конца недели. Ситуация может улучшиться только в пятницу 12 августа, когда до региона дойдет холодный атмосферный фронт и сменится направление ветра.

В Челябинске к промышленному и автомобильному смогу добавился дым, пришедший из Ханты-Мансийского автономного округа, где бушуют природные пожары. В региональном министерстве экологии сообщили, что только за последние сутки более сотни челябинцев обратились с жалобами на стойкий запах в воздухе и заметное невооруженным глазом задымление.

Дымом уже затянуло значительную часть Челябинской области.

— На территории Кунашакского, Сосновского, Еткульского, Еманжелинского, Чесменского, Варненского, Карталинского районов, Челябинского и Копейского городских округов наблюдается задымленность в результате природных пожаров в ХМАО. В Челябинской области действующих пожаров нет, — сообщили в региональном ГУ МЧС.

В минэкологии 9 августа объявили, что за сутки лаборатории, следящие за составом воздуха, зафиксировали превышения по сероводороду и озону, а в Калининском районе минувшей ночью обнаружили превышение по взвешенным частицам.

По данным единой системы слежения за качеством воздуха, среднесуточная концентрация микрочастиц в Челябинске 8 августа вплотную приблизилась к предельно допустимому уровню.

Метеорологи считают, что задыхаться челябинцам придется еще несколько дней. Обширный антициклон, проходящий над регионом, ослабил ветер и помог распространиться дыму от пожаров в ХМАО. Ситуация может измениться к лучшему только в конце недели. Помочь должен холодный атмосферный фронт, вместе с которым придут дожди и сменится направление ветра. Заодно прекратится экстремальная жара. Но холодный фронт доберется до Челябинской области только к пятнице.

— 12 августа понизится дневная температура воздуха, ожидается усиление ветра северо-западного направления, что должно привести к рассеиванию дымки и запаха гари, — сообщили в минэкологии Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru