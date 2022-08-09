В Челябинске внедрят новую технологию, запрещающую кататься вдвоем на одном электросамокате

Как только закончится тестирование, система заработает в Челябинске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске электросамокаты Whoosh будут автоматически определять, если на них несколько пассажиров одновременно. Это целый комплекс программных решений, который будет считывать нагрузку на платформу, и определять взял ли арендатор пассажира. Как рассказал в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95.3 FM) пресс-секретарь компании Денис Балакирев, точные сроки пока не известны, но нововведение – вопрос ближайшего будущего. Это также позволит повысить безопасность езды.

— Приступили к тестированию новой технологии. Это важный момент и серьезное нарушение со стороны пользователей электросамокатов, - говорит Денис Балакирев. – Кажется, будто ехать вдвоем это здорово и романтично, но, по нашей статистике, это одна из наиболее частных причин возникновения ДТП. Когда на самокате более одного человека, меняется управляемость и маневренность, самокат ведет себя совсем не так, как вы ожидаете. Соответственно высока вероятность опасных ситуаций.

Пока идет тестирование системы, нарушение выявляют визуально. Специалисты техподдержки связываются с пользователем через чат и приложение после окончания поездки (блокировать во время опасно).

— Если пользователь не слышит и продолжает нарушать правила, то штрафуем его. Если нарушение не систематичное, то это 500 рублей. Если и эта мера не помогает или клиент ездит на самокате с ребенком, мы его блокируем, - говорит Денис Балакирев. – У нас нет цели штрафовать и наказывать, мы хотим добиться того, чтобы было как можно меньше нарушений.

Как рассказал эксперт, новый алгоритм создан на массиве данных, то есть помимо веса, есть другие параметры, которые смогут выявить нарушителя.

— Тестирования идут в разных городах. И внедрение алгоритма – вопрос ближайшего будущего, - резюмировал Денис Балакирев.

В июле в Магнитогорске водитель иномарки сбил двух 13-летних детей, катавшихся вдвоем на электросамокате. И это далеко не первый случай ДТП с самокатчиками. Иногда такие аварии, когда пользователи кик-шеринга нарушают правила, доходят до уголовных дел. Так, в декабре 2021 года передали в суд уголовное дело 36-летнего мужчины, который на электросамокате наехал на пятилетнего мальчика.

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