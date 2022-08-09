Челиндбанк увеличил процент кешбэка за покупки

Фото: Челиндбанк

Челиндбанк обновил условия использования дебетовой карты «Золотой кешбэк». Теперь банк возвращает до 5% реальными деньгами с ваших покупок.

Карта «Золотой кешбэк» порадует вас и другими бонусами:

• бесплатный выпуск карты;

• возможность бесплатного ежемесячного обслуживания;

• до 3% годовых на остаток;

• получение наличных в сторонних банкоматах без комиссии до 100 000 рублей в месяц;

• выпуск до трех дополнительных карт бесплатно, чтобы накапливать кешбэк всей семьей.

Пока остальные сомневаются, мы поднимаем кешбэк! Получите карту мгновенной выдачи в любом отделении банка или оставьте заявку на оформление карты на сайте уже сегодня.

С полными условиями программы лояльности «Золотой кешбэк» можно ознакомиться по ссылке.

На правах рекламы