Челиндбанк увеличил процент кешбэка за покупки

Фото: Челиндбанк
Челиндбанк обновил условия использования дебетовой карты «Золотой кешбэк». Теперь банк возвращает до 5% реальными деньгами с ваших покупок.
Карта «Золотой кешбэк» порадует вас и другими бонусами:
• бесплатный выпуск карты;
• возможность бесплатного ежемесячного обслуживания;
• до 3% годовых на остаток;
• получение наличных в сторонних банкоматах без комиссии до 100 000 рублей в месяц;
• выпуск до трех дополнительных карт бесплатно, чтобы накапливать кешбэк всей семьей.
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