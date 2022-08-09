Лошадям в траве не место? В Челябинске запретили пасти животных в парке «Плодушка»

Кататься на лошадях можно, а отпускать их гулять в парке - нет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Челябинцы летом 2022 года стали замечать пасущихся между деревьев в садово-парковом комплексе «Плодушка» лошадей. Оказалось, что животные принадлежат адвокату, который держит их для души, катается сам и в компании близких. Но вскоре лошадиные прогулки в парке могут ограничить.

Присутствие животных в зеленой зоне понравилось не всем челябинцам. Глава Ленинского района Александр Орел сообщил, что некоторые горожане жаловались, и у него самого мнение о ситуации неоднозначное.

— Я тоже люблю лошадей. Но монастырская заимка «Плодушка» является объектом историко-культурного наследия с достаточно строгими требованиями к предмету охраны, — заявил глава района. Он отметил, что эксперты не разрешили внести в проект благоустройства парка даже площадку для выгула собак, а за выпас животных на газонах, цветниках и травяных лужайках по региональному закону полагается штраф.

По словам Александра Орла, кататься на лошадях в «Плодушке» никто не помешает, а вот если животные будут пастись на траве, в районной администрации обратятся в полицию, чтобы владельца оштрафовали.

— В ближайшее время доведу свою позицию до собственника животных. И да, настоятельно попрошу его собрать отходы жизнедеятельности лошадей, — пообещал Александр Орел.

Добавим, чтобы сделать «Плодушку» местом цивилизованного отдыха, понадобится больше, чем уборка конского навоза.

Основанный в середине XIX века парк приходил в запустение с начала 1990-х. В последние шесть лет огромную территорию несколько раз пытались облагородить. Предлагали то создать музей под открытым небом, то соорудить в парке настоящую крепость и модель тропического острова с вулканом. Ни один из проектов так и не осуществили. В 2022 году «Плодушку» снова пытаются благоустроить. Только в первый этап работ вкладывают 25 млн рублей.

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