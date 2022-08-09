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Происшествия9 августа 2022 11:26

«Машины улетают каждую неделю: жители поселка Челябинской области предупредили водителей об опасном повороте

Жители поселка Челябинской области добиваются установки дополнительных знаков на опасном повороте на трассе
Олег КОСТЕНКО
Машина не проехала через крутой поворот. Фото: Инцидент Миасс / vk.com

Машина не проехала через крутой поворот. Фото: Инцидент Миасс / vk.com

В Челябинской области на дороге Миасс-Карабаш перевернулась фура. Грузовик не проехал через резкий поворот неподалеку от поселка Новотагилка. По словам жителей, аварии случаются на этом участке почти каждую неделю.

Путь Миасс-Карабаш является дублером федеральной трассы М-5, которую в народе называют дорогой смерти из-за обилия фур и тяжелых подъемов. Но и на альтернативном маршруте оказались опасные места.

– На этом повороте машины улетают ровно каждую неделю. Те, кто не знают трассы, не местные, для них это очень опасный поворот – целых 90 градусов, – рассказал житель Миасса Артем.

Возмущенные новотагильцы написали обращение в министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, попросили поставить новые знаки. В ведомстве участок проверили и ответили в письме, что средств регулирования на повороте достаточно. Теперь жители намерены обратиться в прокуратуру.

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