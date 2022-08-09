«Машины улетают каждую неделю: жители поселка Челябинской области предупредили водителей об опасном повороте

Машина не проехала через крутой поворот. Фото: Инцидент Миасс / vk.com

В Челябинской области на дороге Миасс-Карабаш перевернулась фура. Грузовик не проехал через резкий поворот неподалеку от поселка Новотагилка. По словам жителей, аварии случаются на этом участке почти каждую неделю.

Путь Миасс-Карабаш является дублером федеральной трассы М-5, которую в народе называют дорогой смерти из-за обилия фур и тяжелых подъемов. Но и на альтернативном маршруте оказались опасные места.

– На этом повороте машины улетают ровно каждую неделю. Те, кто не знают трассы, не местные, для них это очень опасный поворот – целых 90 градусов, – рассказал житель Миасса Артем.

Возмущенные новотагильцы написали обращение в министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, попросили поставить новые знаки. В ведомстве участок проверили и ответили в письме, что средств регулирования на повороте достаточно. Теперь жители намерены обратиться в прокуратуру.

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