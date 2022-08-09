В Магнитогорске поймали подростка-закладчика вместе с подельником

Парням грозит лишение свободы на срок до 15 лет Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Магнитогорске Челябинской области поймали двух закладчиков, которые распространяли наркотики по городу. Случилась современная классика: в поисках быстрого заработка парни решили стать наркокурьерами, но очень быстро их задержали полицейские. Одному из них всего 16 лет, другому — 19.

— Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере», — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Сейчас с парнями работают следователи. Закладчикам грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Весной «Комсомолка» ходила на экскурсию в челябинские колонии. Что в женской, что в мужской — большая часть заключенных сидит за распространение наркотиков. Просто невероятно, как много парней и девушек по глупости становятся закладчиками и попадают за решетку по статье «два два восемь», которую в России принято называть «народной».

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