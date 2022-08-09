В Челябинске бизнесмены скрыли 56 млн рублей налогов, и теперь против них завели дело

Руководители компании скрывали доходы от налоговой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области завели уголовное дело против компании, которая не захотела платить налоги. Причем сумма, которую они задолжали государству, весьма внушительная — более 56 млн рублей.

По версии следствия, четыре года назад руководители компании указывали в налоговых декларациях не те суммы дохода, которые у них были на самом деле. Таким путем они и уклонились от уплаты больших налогов.

— Возбуждено уголовное дело по факту совершения должностными лицами коммерческого предприятия преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов», — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области.

Сейчас следователи выясняют, кто еще мог быть причастным к преступлению.

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