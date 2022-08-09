В Челябинской области на 28% увеличилось количество самозанятых

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С начала года количество самозанятых в Челябинской области увеличилось на 28%. Такие данные приводит правительство региона. На данный момент зарегистрировано более 115 тысяч самозанятых, в муниципальные бюджеты они перечислили более 150 млн рублей доходов от налога. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, это говорит о высокой активности и вовлеченности самозанятых в экономические процессы.

Напомним, с 2021 года по решению главы региона, средства, поступающие в областной бюджет от налога на профессиональный доход, возвращаются муниципалитетам. Южный Урал стал первым регионом, где принят такой порядок.

Изначально в бюджете региона на 2022 год на эти цели закладывалось 150 млн рублей. Однако сумму увеличили до 250 млн рублей. Дотации муниципалитеты получают ежеквартально, тратятся средства по усмотрению местных властей.

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