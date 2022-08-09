В Челябинской области нашли тело утонувшего мужчины, который с друзьями переплывал реку

Погибший отдыхал вместе с друзьями на реке Увелка. Фото: читатель-КП

В Троицке Челябинской области нашли тело утонувшего 21-летнего парня на реке Увелька. Поиски молодого человека длились почти сутки. Об этом КП-Челябинск сообщили в поисково-спасательной службе региона.

— Водолазы нашли погибшего на глубине реки в шести-восьми метрах от берега, — рассказали КП-Челябинск в областной ПСС.

Напомним, прошлым вечером молодой человек вместе с друзьями отдыхал на реке недалеко от городского частного сектора. В этом месте Увелька разливается не слишком широко, и троичане решили переплыть на другой берег. Но, достигнув суши, недосчитались одного человека. Друзья принялись осматривать берег и нырять в поисках пропавшего, однако его нигде не было видно.

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