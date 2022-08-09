Из Ханты-Мансийска и Нижневартовска запустят прямые авиарейсы в Челябинск

Сначала авиасообщение откроют по направлению Челябинск — Ханты-Мансийск Фото: Андрей АБРАМОВ

До конца текущего года возобновится прямое авиасообщение между Челябинском и Ханты-Мансийском. Также планируется открыть авиаперелеты по направлению Челябинск-Нижневартовск. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

— Возобновляем рейсы в Ханты-Мансийск в этом году. На следующий год я предложил еще и Нижневартовск. Считаю это важным направлением нашего сотрудничества, — заявил Алексей Текслер.

Решение об открытии прямого авиасообщения было принято в рамках встречи губернатора Челябинской области Алексея Текслера и главы ХМАО-Югры Натальи Комаровой. Они подписали соглашение о сотрудничестве регионов в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах на 2022-2024 годы.

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