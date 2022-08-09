В Челябинске 82-летняя пенсионерка выпала из окна и погибла

Фото: Подслушано ЧМЗ (Official) / Vk.com

В Челябинске 82-летняя пенсионерка выпала из окна многоэтажки и разбилась насмерть. Инцидент произошел сегодня вечером на улице Вахтангова в Металлургическом районе. Об этом КП-Челябинск рассказал источник в правоохранительных органах.

Место происшествия уже огорожено лентой, работают следователи и полицейские. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области информацию о произошедшем подтвердили.

— Сейчас проводится проверка. Нет оснований полагать, что смерть женщины носит криминальный характер, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Очевидцы в группе «Подслушано ЧМЗ (Official)» во «ВКонтакте» утверждают, что женщина сама прыгнула вниз. Точную причину произошедшего предстоит выяснить правоохранителям.

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