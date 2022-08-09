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Общество9 августа 2022 15:45

На месте Каширинского рынка в Челябинске построят жилой квартал со школой и детсадом

В Челябинске представили финальный проект реновации Каширинского рынка
Ян Стоев
Ян Стоев
Иллюстрация: «Голос.Девелопмент»

Иллюстрация: «Голос.Девелопмент»

Компания «Голос.Девелопмент», отвечающая за реновацию территории Каширинского рынка в Челябинске, представила финальный проект строительства нового жилого комплекса. Возведение многоэтажек планируется начать весной следующего года. Об этом пишет Chel.DK.ru со ссылкой на пресс-службу застройщика.

Жилые дома в новом ЖК будут переменной этажности - от 7 до 23 этажей. Их обязательно оборудуют подземной парковкой. Также проектом предусмотрено строительство сквера, детского сада и школы. Ожидается, что на территории 11,3 га будет возведено более 100 тысяч квадратных метров нового жилья.

Сейчас финальный проект реновации Каширинского рынка находится в управлении по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска. Компания «Голос.Девелопмент» планирует сдать новый ЖК до 2029 года.

Иллюстрация: «Голос.Девелопмент»

Иллюстрация: «Голос.Девелопмент»

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