«Трактор» в Магнитогорске выиграл у «Металлурга» в первом матче Мемориала Ромазана

«Трактор» в первом матче Мемориала Ромазана перероиграл Магнитку - 4:1. Фото: ХК «Трактор»

Черно-белые в 20-й раз участвуют в этом турнире в Магнитке. А свою игровую предсезонку «Трактор» начал с двух поражений в товарищеских матчах в Нижнем Новгороде с местным "Торпедо" (2:6, 2:7) .

В матче с «Металлургом» на мемориале Ромазана «Трактор» дважды «распечатал» ворота Магнитки - отличились Петр Хохряков и Сергей Калинин забрасывают две шайбы, выводя свою команду вперед 2:0. Еще две шайбы «Трактор» забросил уже в конце матча - на 55-й минуте Алексей Потапов, а свой дубль Калинин оформил уже 60-й. Правда, «Металлург» забросил шайбу престижа за несколько секунд до финальной сирены — гол Артем Земченок. В серии послематчевых буллитов — ничья.

Впереди у «Трактора» еще два матча на мемориале Ромазана. 10 августа «медведи» сыграют с «Автомобилистом» (Екатеринбург), а 12 августа — с хабаровским «Амуром», оба матча начнутся в 15.00.

А с 24 по 27 августа в Челябинске пройдет традиционный Кубок губернатора. Вместе с «Трактором» сыграют «Барыс», «Металлург» и «Автомобилист».

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