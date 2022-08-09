В Челябинской области автомобиль слетел с дороги и врезался в дерево, есть пострадавшие

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области автомобиль LADA Largus вылетел с дороги и врезался на скорости в дерево. Пострадали два человека. Авария произошла на 16 км автодороги Миасс-Златоуст. Об этом сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

— По предварительным данным, 63-летний LADA Largus не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части вправо с последующим наездом на дерево. В результате ДТП пассажиры 43 и 57 лет получили травмы и были госпитализированы, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Накануне в Миассе водитель легковушки сбил 9-летнего ребенка на электросамокате. Пострадавшего госпитализировали.

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