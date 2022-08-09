В Челябинске достроили бассейн при конно-спортивном комплексе «Рифей»

Фото: пресс-служба губернатора.

В Челябинске завершили строительство спортивно-тренировочного центра по спортивному пятиборью с бассейном. Находится он при спортшколе олимпийского резерва по конному спорту «Рифей». Объект осмотрел губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Пятиборье включает плавание, бег, стрельбу, фехтование и верховую езду, поэтому расширение возможностей комплекса обсуждалось давно. Комплекс построен по федеральной программе «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Также губернатор посетил спортивные сооружения, строительство которых должно закончится в 2022 году. Это крытый хоккейный корт возле арены «Трактор» и центр олимпийской подготовки по хоккею.

— В целом остался удовлетворен, — отметил губернатор Алексей Текслер. — «Рифей» готов, хоккейные объекты заработают до конца года.

Сегодня в Челябинской области насчитывается больше 9 тысяч объектов различного масштаба — от спортивных центров мирового уровня до небольших спортплощадок у дома.

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