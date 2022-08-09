В конце 2022 года в Челябинске запустят первую станцию обеззараживания воды

Стройку объекта посетила мэр Наталья Котова. Фото: пресс-служба администрации Челябинска

В поселке Сосновка в Челябинской области готовят к запуску первый блок станции УФ-обеззараживания воды. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

— Вода через новую систему очистки пойдет в города спутники: Копейск, Еманжелинск, Коркино. В полную силу установка заработает к концу 2023 года, и тогда качество воды смогут оценить уже жители Челябинска, — цитирует пресс-служба слова мэра города Натальи Котовой.

Новый блок обеззараживания дополнит уже имеющиеся сейчас системы очистки воды. Как уточнили в мэрии, это стало возможным благодаря национальному проекту «Экология» и программе «Чистая вода».

Ранее в Челябинске началась работа по созданию зеленого пояса вокруг города. Проект уже одобрен Общественной палатой Челябинской области и представлен губернатору Алексею Текслеру.

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