Глава Челябинской области Алексей Текслер вошел в топ губернаторов по активности в соцсетях

Алексей Текслер — активный пользователь соцсетей. Фото: пресс-служба парвительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер попал в топ глав регионов России по активности в социальных сетях. Согласно Агентству политических и экономических коммуникаций, глава Южного Урала занял 7 место в первой десятке.

— Первое место в рейтинге занял Р.Кадыров (1). На лидирующих позициях в топ-10 по-прежнему остаются Д. Азаров (2), С. Собянин (3), В.Мазур (4), А.Клычков (5), А.Текслер (7) и Р.Минниханов (9), — пишут эксперты в сайте АПЭК.

Сам рейтинг, согласно Агентству, формируется на основе активности аккаунтов губернаторов в ВКонтакте, Одноклассники и Telegram, а также количестве лайков, комментариев и разнообразного контента.

Сейчас основная активность Алексея Текслера сосредоточена на его личном telegram-канале. Так, именно там глава региона объявил о том, что форум уральской молодежи «Утро» в следующем году пройдет в Челябинске.

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