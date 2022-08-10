У аквапарка в Челябинской области образовался канализационный фонтан

Фото: «Черное&Белое Магнитогорск» / Магнитогорск
У аквапарка Магнитогорска из-за прорыва трубы образовался канализационный фонтан. Об этом пишут пользователи группы «Черное&Белое Магнитогорск».
— Аквапарк. Пробило канализацию, — указано в анонимном посте в ВКонтакте.
В целом, пользователи отреагировали на фотографии с юмором. Некоторые даже отметили, что это похоже на официальное благоустройство, сравнив фонтан с тем, который установлен в парке «Притяжение».
— Это вторую очередь Притяжения открыли, тоже с фонтаном, — пишет один из комментаторов.
Более адекватный ремонт проходит в Челябинске. Подрядчик, занимающийся реконструкцией городского цирка, поделился подробностями будущего благоустройства.
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