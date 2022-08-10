Челябинцы стали меньше покупать автомобили

Чаще всего покупают отечественный и корейский автопром Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области в три раза упал спрос на новые автомобили по сравнению с июлем прошлого года. Об этом стало известно из отчета «Автостат Инфо».

— В Челябинской области за июль 2022 года продано 997 новых автомобилей, годом ранее — 3565 единиц, — указано на сайте в отчете агентства.

Общий спрос на автомобили по России также резко упал. В июле 2022 года было реализовано 36 374 машин, что на 74 процентов меньше, чем в за аналогичный период в прошлом году.

В противовес этому в Челябинской области растет спрос на новых сотрудников. Особенно выросла востребованность специалистов по рекламе, маркетингу и связям с общественностью.

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