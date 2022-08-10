В Челябинской области задерживается жаркая погода

Жара спадет ближе к концу рабочей недели Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области уже несколько дней держится жаркая погожа. По прогнозу синоптиков, сегодня и завтра на Южном Урале температура воздуха днем будет выше +30 градусов.

— 10 августа в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами могут быть туманы. 11 и 12 августа также будет облачная погода, а местами возможны кратковременные дожди и грозы, — уточнили в региональном гидрометцентре.

Чуть прохладная погода ожидается только 12 августа — тогда температура спадет до +28 градусов. Однако перед этим, 10 и 11 августа, столбики термометров будут выше +30 градусов.

Спасаться от жары можно по-разному. Так, можно отправиться в бассейн, который недавно был построен при спортшколе олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью «Рифей».

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