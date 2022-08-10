Сел в машину с пьяным и попал в больницу: в Челябинской области пассажир пострадал в ДТП на встречке

Фото: полиция Миасса

В Миассе в ДТП на встречной полосе пострадал пассажир. Авария произошла утром 9 августа на улице Пушкина.

Пьяный 42-летний горожанин за рулем ВАЗ-2114 выехал на втсречку и столкнулся там с Chery под управлением 64-летнего мужчины.

Фото: полиция Миасса

Как рассказали в миасском ОМВД, травмы получил пассажир ВАЗ, 28-летний мужчина. Его с места аварии увезли в больницу.

Полицейские выяснили, что водительский стаж виновника аварии — 18 лет, в этом году миасца ни на каких наращениях за рулем не ловили.

Ранее в Челябинской области перевернулась машина с двумя детьми в салоне.

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