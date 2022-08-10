Каждая поездка могла стать последней: в Челябинске пассажиров возили на маршрутке с опасной неисправностью

Фото: ГИБДД Челябинска
В Челябинске с рейса забрали маршрутное такси с критической неисправностью.
Сотрудники ГИБДД 9 августа остановили автобус №92 на Свердловском проспекте для проверки. Вскоре выяснилось, что остановили не зря. У маршрутки обнаружились проблемы с рулевым управлением.
— Данная неисправность угрожала безопасности пассажиров. Эксплуатация автобуса была запрещена до устранения неисправности, — рассказали в ГИБДД Челябинска.
Автобус увезли на эвакуаторе на спецстоянку.
Напомним, в Челябинской области полицейские сейчас занимаются усиленными проверками общественного транспорта. Только за прошедшие два дня водителей автобусов в Челябинске поймали на 260 нарушениях.
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