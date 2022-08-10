Бегал с ножом, а потом застрял в наручниках: в Челябинске с трудом отправили в больницу неадекватного мужчину

Фото: УБЖ Челябинска

В Челябинске полицейские задержали дебошира, а потом не смогли передать его врачам: сломавшиеся наручники намертво сковали руки мужчины за спиной и не желали сниматься.

Переполох случился на Университетской набережной. Как рассказали в челябинском управлении безопасности, мужчина сначала выкрикивал с балкона угрозы в адрес соседей, а потом выскочил во двор с ножом. Дебошира задержали приехавшие по тревоге сотрудники частного охранного предприятия. Чтобы прекратить опасные порывы челябинца, на него надели наручники.

Охранники передали мужчину для разбирательства полицейским. Те быстро выяснили, что задержанный страдает психическим заболеванием. На место происшествия вызвали скорую, чтобы врачи помогли мужчине прийти в себя. Когда прибыли медики, с челябинца хотели снять наручники. Но наручники заклинило, открыть замок на них никак не удавалось.

Пришлось звать на помощь уже спасателей. За несколько минут наручники разжали с помощью слесарного инструмента. После этого челябинца наконец смогли увезти в больницу.

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