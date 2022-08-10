Челябинский камерный театр открывает новый сезон раньше срока

Театр начнет сезон с прошлогодних премьер. Фото: Марат Муллыев.

Камерный театр уже в этот четверг, 11 августа, первым откроет в Челябинске новый театральный сезон. Зрителям покажут трагедию Шекспира «Макбет». За лето жители города успели соскучиться – билеты раскупили моментально.

В августе Камерный театр будет работать на двух площадках. В старинной усадьбе Рябининых покажут экзистенциальный детектив «Сад расходящихся тропок». А в родном помещении зрителей будут ждать премьеры прошлого сезона: «Кровавая свадьба», «Мелкий бес» и «Сын». Вспомнили и о нашумевшей постановке «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича».

− Обычно в августе мы приступаем к репетициям нового спектакля, но так получилось, что приезд режиссера-постановщика задерживается до сентября, и мы решили время не терять, заняться своего рода профилактикой. Выход на зрителя мобилизует труппу, которая очень быстро восстанавливает форму после летних каникул, − рассказала главный режиссер Камерного театра Виктория Мещанинова.

В начале сентября зрителям покажут премьеру нового сезона − провинциальную комедию «Без вины виноватые». В это же время труппа вместе с постановщиком из Москвы начнет репетировать комедийную пьесу «Лекарь поневоле».

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