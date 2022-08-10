Деньги дают заранее: в Челябинской области пенсионерам выплатят по 700 рублей к Дню пожилого человека

Пенсионеров начали "поздравлять" деньгами в августе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Челябинской области пенсионерам заранее начали выплачивать ежегодное региональное пособие. С 2019 года его выдают к Дню пожилого человека. Как сообщили в региональном министерстве социальных отношений, в 2022 году не стали ждать 1 октября и начали переводить деньги получателям уже в августе.

По 700 рублей выплатят более чем 850 тыс. жителей Челябинской области: всем получающим пенсию женщинам, которым к 1 октября этого года исполнится 55 или больше лет, а также всем мужчинам-пенсионерам старше 60 лет. Из региональной казны на «праздничные» пособия выделили 677 млн рублей.

Чтобы получить деньги, южноуральцам не нужно предпринимать никаких действий. Выплаты просто придут вместе с пенсией.

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