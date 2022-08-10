В Челябинске оштрафовали дорожников, которые дали взятку за приемку несделанной трассы

Подрядчики дали взятку в полмиллиона рублей, чтобы не делать дорогу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области оштрафовали подрядчиков, которые дали взятку за приемку невыполненных работ. Компания «Дорстройгрупп» выиграла контракт на ремонт федеральной трассы, но ничего делать не захотела. В итоге они заплатили 500 тысяч рублей сотрудникам Упрдор «Южный Урал», чтобы те закрыли глаза на недочеты, приняли работы и рассчитались.

— На основании постановления прокуратуры, компания «Дорстройгрупп» привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ с наказанием в виде штрафа в размере 1 млн рублей, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Кроме этого, против подрядчиков и сотрудников Упрдор «Южный Урал» завели уголовное дело. Оно сейчас рассматривается судом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru