Идея для бизнеса не сработала: жителей Челябинской области осудили за продажу оружия

Фото: УФСБ по Челябинской области

Двое жителей Челябинской области решили заработать, торгуя самодельным оружием. Но им помешали сотрудники.

— Преследуя цель обогатиться при помощи преступного бизнеса, они планировали сбыть огнестрельное оружие, предназначенное для стрельбы боевыми патронами, — рассказали в региональном управлении ФСБ.

У бизнесменов-нелегалов изъяли пять автоматов, пистолет и более 40 патронов. Все это южноуральцы надеялись продать в Челябинской области или других российских регионах.

Еткульский районный суд приговорил одного мужчину к 7, а второго к 8 годам заключения в колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт оружия и боеприпасов. Кроме того, одному торговцу назначили штраф в 350 тыс. рублей, а второму в 300 тыс. рублей.

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