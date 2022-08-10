Кричала, пока ее не спасли: пенсионерка в Магнитогорске несколько часов звала на помощь

Женщина оказалась пленницей собственной ванной комнаты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области 70-летней женщине несколько часов пришлось шуметь и кричать, прежде, чем ее просьбы о помощи заметили.

У жительницы Магнитогорска сахарный диабет. Пенсионерка живет в своей квартире одна. Вечером 9 августа она принимала ванну и неожиданно почувствовала сильную слабость. Недомогание не позволяло горожанке выбраться из ванны. Из-за этого она пропустила прием лекарств, и поняла, что теперь состояние точно не улучшится. Женщина стала звать на помощь.

— Несколько часов, как могла, она стучала и кричала. Только на следующее утро, около 10 часов зов о помощи услышали соседи и сообщили о происшествии в полицию, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

Спасатели пробрались в квартиру через окно. Они перенесли пенсионерку на диван в комнате, оказали ей первую помощь, а потом открыли изнутри дверь в квартиру и передали обессиленную женщину врачам скорой помощи.

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