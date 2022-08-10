Успеют сделать газон и тротуары: ремонт улицы Бейвеля в Челябинске обещают закончить до октября

Фото: администрация Челябинска
Дорожные работы на улице Бейвеля в Челябинске идут по графику и должны завершиться к октябрю. Об этом сообщили в городской администрации.
На участке между улицей Салавата Юлаева и микрорайоном №47 расширят проезжую часть до шести полос, проложат тротуары и сделают разделительный газон.
К настоящему моменту на улице уже обустроили ливневую канализацию, насыпали грунт и щебень, на которые предстоит уложить асфальт, установили бортовой камень. Укладкой нижних слоев асфальта планируют заняться в начале сентября.
В мэрии уже планируют строительство следующего участка улицы Бейвеля. Дорогу собираются проложить между Краснопольским проспектом и улицей Профессора Благих.
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